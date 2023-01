Incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in localita’ “Pescara” a Ceccano. Due auto si sono scontrate violentemente, forse a causa del manto stradale allagato dalla pioggia caduta in queste ore. Per fortuna i due conducenti delle auto sono rimasti illesi. Sul posto la Polizia Locale e i sanitari del 118

redazione – foto archivio