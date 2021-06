Violento schianto tra 3 auto, 1 morto e due feriti gravi: due eliambulanze sul posto

Incidente mortale vicino Roma, sulla via Aurelia. Tre diverse auto si sono schiantate al chilometro 35,7 della consolare, nel territorio comunale di Ladispoli: un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in condizioni gravissime.L’incidente è avvenuto poco prima delle 10, con le tre auto che si sono schiantate a forte velocità e sono rimaste praticamente distrutte. Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri ed il personale del 118. Un uomo di 58 anni è morto sul colpo dopo l’impatto, mentre gli altri due automobilisti sono rimasti incastrati tra le lamiere e liberati dai vigili del fuoco. Le loro condizioni sono gravissime e sul posto sono arrivate due eliambulanze, per il trasporto d’urgenza in ospedale.

