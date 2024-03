Violento schianto sull’A1 tra Frosinone e Ceprano: atterrano due eliambulanze

Grave incindete stradale avvenuto sull’autostrada tra Feosinone e Ceprano in direzione Napoli al km 630, dalle prime informazioni sembra che due auto si sono scontrate frontalmente in un’area di cantiere a doppio senso di marcia. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, due eliambulanze, vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Frosinone.Il tratto stradale è momentaneamente chiuso, si registrano circa sei chilometri di coda , per Napoli entrata consigliata per Ceprano mentre per chi viene da Roma l’uscita consigliata è Ferentino.

Correlati