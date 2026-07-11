Violento schianto sull’A1 tra due auto: donna elitrasportata, traffico in tilt

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, dove si è verificato un incidente stradale nel territorio di Aquino, al chilometro 662 della carreggiata in direzione sud.

Per cause ancora in corso di accertamento, nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza agli occupanti dei veicoli.

Secondo le prime informazioni disponibili, una donna è stata elitrasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con circa cinque chilometri di coda lungo il tratto interessato. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della Polizia Stradale.

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