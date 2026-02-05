Violento schianto sulla via Anticolana, coinvolte due auto: eliambulanza sul posto

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, lungo la via Anticolana, nel tratto compreso tra il bivio per Acuto e il centro abitato. Intorno alle 16, due auto sono entrate in collisione in circostanze che restano ancora da chiarire.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediata mobilitazione dei soccorsi. Due persone sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto con più mezzi. Considerata la situazione, è stato richiesto anche il supporto dell’eliambulanza, atterrata poco dopo nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

Le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi di emergenza hanno reso necessaria la chiusura totale della strada, con conseguenti disagi alla circolazione e lunghe code in entrambe le direzioni.

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, mentre i Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità.

