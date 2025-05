Violento schianto sulla superstrada, coinvolte quattro auto: traffico in tilt

Mattinata di caos e disagi sulla superstrada Ferentino-Alatri, dove intorno alle 9:30 si è verificato un maxi incidente che ha coinvolto quattro autovetture. Il sinistro è avvenuto al chilometro 9 della Strada Statale 214 “Maria e Isola Casamari”, in direzione Ferentino, nel territorio comunale di Alatri.

A seguito dell’impatto, la carreggiata in direzione Ferentino è stata temporaneamente chiusa al traffico, provocando lunghe code e rallentamenti sull’intera tratta. Il traffico è stato deviato lungo lo svincolo per Anagni per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi delle Forze dell’Ordine.

Secondo una prima ricostruzione, nonostante la violenza dello scontro, non ci sarebbero feriti gravi. I conducenti e passeggeri coinvolti avrebbero riportato lievi contusioni, ma sono comunque stati sottoposti a controlli precauzionali da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente giunte le squadre Anas, impegnate nelle attività di ripristino della viabilità, e gli agenti delle Forze dell’Ordine, che stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

La circolazione in direzione Ferentino resterà interdetta fino al completamento delle operazioni di rimozione dei veicoli e pulizia del manto stradale.

Foto archivio