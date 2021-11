Violento schianto sulla Sora – Cassino: diversi feriti, anche una donna incinta

Incidente stradale sulla superstrada Sora – Cassino nel territorio comunale di Fontechiari, nel sinistro sono rimaste coinvolte un mezzo dell’amministrazione provinciale, un Fiorino e una Wolkswagen, su quest’ultima viaggiava una donna incita che si stava recando in ospedale in procinto di partorire. Oltre alla donna sono rimaste ferite altre tre persone, tutti i feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportanti per le cure presso il nosocomio sorano, fortunatamente sembra che nessuno abbia riportato ferite gravi. Per i rilievi sul posto anche la Polizia Stradale

