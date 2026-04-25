Violento schianto sulla Casilina: muore centauro di 52 anni

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla strada regionale Casilina, nel tratto compreso tra Cassino e Villa Santa Lucia. Un uomo di 52 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’autovettura.

La vittima è Rolando Tortolani, residente a Piedimonte San Germano ma originario di Cassino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale con un’auto.

L’impatto è stato estremamente violento e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassino, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

L’ennesimo incidente mortale riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo un’arteria particolarmente trafficata come la Casilina, spesso teatro di gravi episodi stradali.

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