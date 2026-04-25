Violento schianto sulla Casilina: muore centauro di 52 anni

admin
AMBULANZA.....
Share on Tumblr

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla strada regionale Casilina, nel tratto compreso tra Cassino e Villa Santa Lucia. Un uomo di 52 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’autovettura.
La vittima è Rolando Tortolani, residente a Piedimonte San Germano ma originario di Cassino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale con un’auto.
L’impatto è stato estremamente violento e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassino, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.
L’ennesimo incidente mortale riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo un’arteria particolarmente trafficata come la Casilina, spesso teatro di gravi episodi stradali.
Foto archivio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *