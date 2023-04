Violento schianto nella notte, grave giovane 33enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo via Sferracavalli a Cassino, dove una giovane donna, Giusy Marotta, 33 anni, avvocatessa e criminologa di Cassino, è rimasta gravemente ferita dopo aver perso il controllo della sua auto. La professionista è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e sembra che in mattinata verrà trasferita in un nosocomio romano.Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica dell’incidente.

Foto archivio

