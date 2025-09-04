Violento schianto nella notte: grave due ragazze, entrambe ricoverate a Roma

Cassino – Momenti di paura e angoscia all’alba di oggi lungo la via Casilina, nei pressi di un noto centro commerciale della città martire. Intorno alle 4.30, un’auto con a bordo due giovani ragazze si è schiantata violentemente contro un albero.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Dai primi rilievi sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli: le due avrebbero perso il controllo della vettura autonomamente. Sul posto sono intervenuti per ore Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

I soccorsi sono stati immediati: viste le gravissime condizioni delle ragazze, i sanitari del 118 hanno disposto due trasferimenti d’urgenza. Una delle giovani è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, mentre l’altra è stata condotta in ambulanza all’Umberto I. Entrambe risultano ricoverate in prognosi riservata.

Secondo le prime informazioni, le ragazze sarebbero originarie di Venafro.

Foto archivio