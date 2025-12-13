Violento schianto nella notte: due feriti

Rocambolesco incidente stradale intorno all’una di questa notte lungo la via per Frosinone, nel territorio comunale di Ceccano. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione e la recinzione di una proprietà privata.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato traumi al conducente e al passeggero che viaggiavano a bordo del veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento dei due feriti all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone per ulteriori accertamenti diagnostici. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione e non risultano in pericolo di vita.

Per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ceccano, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Il veicolo, gravemente danneggiato, è stato successivamente rimosso dalla carreggiata con l’ausilio di un carro attrezzi, consentendo il ripristino della sicurezza lungo l’arteria interessata.

Restano ora da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

