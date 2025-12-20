Violento schianto nella notte a Ceccano: due giovani perdono la vita. Grave una ragazza

Tragedia sulle strade della provincia di Frosinone a pochi giorni dal Natale. Poco dopo le 2 della notte, un violento incidente stradale si è verificato a Ceccano, lungo via Colle Leo, causando la morte di due uomini, entrambi di giovane età.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con un’Alfa Romeo 147. A seguito dell’impatto, una delle vetture è finita contro un muro. L’urto è stato devastante: entrambe le auto sono andate completamente distrutte.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno operato a lungo tra le lamiere, ma per i due uomini non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche una ragazza, trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata.

