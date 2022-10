Violento schianto frontale sulla Frosinone – Mare: muore 55enne ciociaro

Un altro lutto ha colpito la città di Ceccano, in un incidente frontale sulla Frosinone -Mare ha perso la vita un uomo di 55 anni, D.M. molto conosciuto in città.Il violento impatto un incidente frontale con un altro veicolo all’altezza di Roccasecca dei Volsci, ieri sera erano le 21 circa. In poche ore la città piange due giovani vite, ieri mattina un uomo di 43 anni è stato trovato morto dai familiari.

Foto archivio

