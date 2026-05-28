Violento schianto frontale, morta una persona e un ferito grave

Un pomeriggio drammatico quello a Sant’Elia Fiumerapido, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di una persona. Il violento scontro è avvenuto nella frazione Olivella e ha coinvolto due automobili che, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato particolarmente violento e per uno dei conducenti non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, arrivati rapidamente sul posto, hanno tentato ogni manovra possibile, ma il conducente sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e nell’assistenza ai feriti. Presenti inoltre i carabinieri della compagnia di Cassino, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del tragico schianto.

L’area è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, con inevitabili disagi alla circolazione.

Le autorità mantengono al momento il massimo riserbo sull’identità della vittima e sulle condizioni delle altre persone coinvolte. Le indagini restano aperte per fare piena luce sull’accaduto.

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