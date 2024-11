Violento schianto con la moto: muore 39enne

Dramma nel pomeriggio di oggi a Supino in Via La Quercia, un 39enne Antonio Mattioli originario di Colleferro ma residente a Supino, per cause al vaglio delle autorita’ competenti, in sella ad una Kawasaki, è rimasto vittima di un incidente stradale ed e’ deceduto. I sanitari del 118 avevano richiesto l’ausilio di una eliambulanza, ma purtroppo tutto e’ stato inutile per strappare il giovane alla morte. Dalle prime infornazioni sembra che non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente.

foto archivio