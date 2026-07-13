Violento incidente nella notte sulla Casilina: cinque giovani feriti, uno è grave

Paura nella notte ad Anagni, dove un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale Casilina, in località San Bartolomeo.

Per cause ancora in corso di accertamento, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Il bilancio è di cinque giovani feriti. Uno di loro, a causa delle lesioni riportate, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Frosinone, mentre gli altri quattro sono stati accompagnati in diversi presidi ospedalieri del territorio per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi equipaggi del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto ai rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato lo schianto.