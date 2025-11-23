Violento impatto all’alba sulla Casilina: 21enne in prognosi riservata

La giovane alla guida di una Lancia Y finisce fuori strada e colpisce una recinzione e il muro di una casa cantoniera.

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, 23 novembre, lungo la via Casilina, nel territorio di Ceprano. Erano circa le 5:15 quando una Lancia Y, che procedeva in direzione Frosinone, è improvvisamente uscita di carreggiata al km 103+300, terminando la sua corsa contro una recinzione e, subito dopo, contro il muro di una casa cantoniera situata a bordo strada.

Alla guida dell’auto c’era una giovane di 21 anni, residente a Ceprano. L’impatto è stato particolarmente violento e la ragazza ha riportato diverse ferite. I primi soccorsi sono stati prestati dagli operatori del 118, che l’hanno stabilizzata e trasferita d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove è stata sottoposta a una TAC e ulteriori accertamenti.

Le condizioni della 21enne sono ritenute serie e i medici mantengono la prognosi riservata. Non si esclude la possibilità di un trasferimento in una struttura specializzata della Capitale per approfondire il quadro clinico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile colpo di sonno o una perdita di controllo improvvisa del veicolo, ma saranno gli accertamenti a chiarire le cause dello schianto.

