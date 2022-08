Violento frontale tra un tir e un’auto: grave ferito elitrasportato

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 16.00 sulla Casilina ad Anagni, all’altezza del km 65.600 in località La Rena, due i mezzi coinvolti: una Fiat Panda che viaggiava in direzione Frosinone e un mezzo pesante che procedeva in direzione di Roma. Sembra che i due mezzi si siano scontrati frontalmente, un impatto violentissimo tanto che il conducente dell’auto è rimasto gravemente ferito ed è stato necessario l’intervento di una eliambulanza e trasportato in un nosocomio romano. Sul posto oltre i sanitari del 118, anche diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Anagni e gli uomini della Polizia Locale.

