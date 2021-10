Violento frontale tra auto e moto, muore 50enne: un ferito grave elitrasportato

Drammatico incidente stradale , avvenunto ieri sera poco prima delle 21, sulla provinciale che conduce in centro, in prossimità dellle “Quattro Strade” a Patrica, dove una moto si è scontrata violentemente con una Fiat Grande Punto guidata da un giovane. Lo scontro è stato frontale, sulla moto viaggiavano due perosne,un uomo di 50 anni, Luigi Antonucci che purtroppo non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate, mentre l’amico un 40enne, è rimasto ferito gravemente ed è stato elitrasportato in codice rosso al San Camillo di Roma, rimasto ferito in modo serio,ma non in pericolo di vita, anche il giovane alla guida dell’auto. Indagano le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

