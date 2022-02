Violento frontale sulla Sora-Avezzano: coinvolti due tir e due auto

Aggiornamento – Nel pomeriggio di oggi si è verificato un violento scontro tra due mezzi pesanti e sono rimaste coinvolte anche due auto,il grave incidente è avvenuto all’interno di una galleria della superstrada Sora-Avezzano nel comune di Canistro.Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, uno degli autoarticolati che viaggiava in direzione Sora si è scontrato violentemente con un altro autoarticolato che viaggiava in direzione opposta. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte anche due auto. I conducenti di entrambi i mezzi pesanto sono rimasti gravemente feriti, per le persone che si trovavano sulle due auto sembra che non siano in gravi condizioni.

