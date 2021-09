Violento frontale nella notte, morti quattro giovani

Quattro morti e un ferito grave: questo il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella notte lungo la Strada statale 649, in provincia di Chieti. Le vittime sono due fratelli di 23 e 21 anni, il loro cugino 21enne e un 37enne.Due auto, una Volkswagen Golf e una Jeep Renegade, si sono scontrate frontalmente poco dopo la mezzanotte nel territorio comunale di Bocchianico. Le vittime sono i fratelli Massimiliano e Alessandro Fiore, 23 e 21 anni, residenti a Casoli, il loro cugino Mattia Lorenzo Menna, 21enne di Altino, e Domenico Di Fazio, 37enne di Rapino e presidente della squadra di calcio locale. Quest’ultimo sedeva come passeggero a bordo della Jeep, guidata da un 31enne che ora si trova ricoverato in gravi condizioni a Chieti.Da una prima ricostruzione, la Golf su cui viaggiavano i tre ventenni avrebbe tentato di sorpassare una Fiat Tipo, invadendo parzialmente la corsia opposta e schiantandosi contro la Jeep Renegade. L’incidente ha coinvolto anche l’auto appena sorpassata, su cui viaggiava una famiglia di cinque persone residente a Guardiagrele, ma tutti gli occupanti nell’abitacolo sono rimasti miracolosamente illesi.Diverse comunità, oggi, sono sconvolte per il tragico lutto che ha colpito diverse famiglie. Il sindaco di Rapino, Rocco Micucci, ha dedicato un post in omaggio a Domenico Di Fazio, che con sacrificio e passione aveva riportato la squadra locale in Prima categoria. Anche Altino e Casoli, da cui provenivano tre delle quattro vittime dell’incidente, hanno espresso la vicinanza alle famiglie e annullato alcuni eventi pubblici in programma oggi, tra cui l’inaugurazione di una scuola.

fonte leggo.it – foto archivio