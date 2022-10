Violentata dal papà a 13 anni: «Si è infilato nel mio letto». Il racconto choc in un tema a scuola

Quello del papà orco 33enne romano che violentava la figlioletta di nemmeno due anni e postava i video sui canali dei pedofili, non è l’unico terribile caso di abusi sessuali in famiglia in questi giorni. Sempre da Roma arriva un’altra vicenda altrettanto orribile: stavolta la vittima è una ragazzina di 13 anni, che ha trovato il coraggio di andare a denunciare le violenze subite dal papà.La storia risale al dicembre del 2019, mentre la denuncia della 13enne è arrivata tre mesi dopo e in un modo inaspettato: in un tema scolastico. «Quella notte era strana, io sentivo e vedevo tutto e solo al pensarci mi viene da dire: ma era veramente mio padre?», scriveva la ragazzina, racconta oggi il quotidiano Il Messaggero. L’uomo era entrato nella sua stanza credendo che stesse dormendo, per abusare di lei: lei invece era sveglia, ma non riuscì a reagire. Ora il papà orco è stato condannato a cinque anni di carcere per violenza sessuale aggravata, e dovrà anche pagare un risarcimento danni di 20mila euro. (Leggo.it) – foto archivio

