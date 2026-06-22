Violazioni obbligo di dimora: 36enne ai domiciliari per misura aggravata

Nella tarda serata del 18 giugno 2026, intorno alle ore 23:00, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 36enne originario del capoluogo ma domiciliato nel comune fabraterno.

L’uomo si trovava già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Ceccano. Il nuovo e più restrittivo provvedimento scaturisce dalle attente e costanti verifiche condotte dai militari dell’Arma, i quali hanno puntualmente accertato e documentato le ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria commesse dall’indagato.

Tali inosservanze, che denotano una spiccata insofferenza alle regole imposte dal Giudice, sono state prontamente segnalate dai Carabinieri e hanno determinato l’immediata emissione dell’odierna ordinanza, la quale ha inasprito il regime cautelare disponendo il passaggio dall’obbligo di dimora agli arresti domiciliari.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso il proprio domicilio, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

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