Viola ripetutamente le prescrizioni della detenzione domiciliare. I Carabinieri lo riportano in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 9 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Cassino hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di un 51enne originario di Salerno.L’uomo si trovava precedentemente sottoposto al regime di detenzione domiciliare in Cassino, dove stava scontando una pena originaria di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e distruzione di documentazione.Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, è scaturito in seguito a ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa. Tali infrazioni sono state puntualmente documentate e riscontrate nel corso dei controlli effettuati dal personale della locale Stazione Carabinieri in sinergia con i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cassino. Al termine delle consuete formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino per il prosieguo dell’espiazione della pena.