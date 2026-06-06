Viola l’obbligo di soggiorno: 42enne denunciato dai Carabinieri

Prosegue senza sosta la quotidiana attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del comando Provinciale di Frosinone, finalizzata alla prevenzione dei reati e alla verifica del rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria.

A conclusione di un mirato servizio perlustrativo, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia (FR) hanno deferito in stato di libertà un uomo di 42 anni residente a Santi Cosma e Damiano, resosi responsabile del reato di “violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale“.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine e attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosma e Damiano (LT), ha disatteso le rigide prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. Nella serata del 30 maggio 2026, i militari operanti, durante un normale pattugliamento lungo le principali arterie di collegamento, hanno proceduto al controllo degli avventori all’interno di un bar situato ad Ausonia lungo la S.R. 630. Durante le procedure di identificazione, i Carabinieri hanno accertato la presenza dell’indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere e permanere. Accertata l’evidente violazione, i militari hanno proceduto all’immediata contestazione del reato, segnalando l’uomo alla Procura della repubblica di Cassino.