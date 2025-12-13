Viola le prescrizioni già in atto nei suoi confronti: arrestato 37enne

Un 37enne di Frosinone, in violazione a quanto impostogli dall’A.G., che gli vieta di tornare nel comune di Fiuggi, si reca più volte in quel comune per dedicarsi alla sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante i vari servizi esterni volti alla prevenzione dei reati in genere, lo controllano all’interno di varie attività commerciali del comune di Fiuggi. A questo punto i Carabinieri di Fiuggi chiedono all’A.G. un aggravamento della misura cautelare e oggi, dopo l’emissione della stessa, i militari della Stazione Carabinieri di Alatri la notificano all’uomo. Lo stesso portato in caserma per la notifica, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso l’abitazione del padre in regime degli Arresti Domiciliati.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

