Viola le prescrizioni della sorveglianza speciale: arrestato 39enne

Sabato 12 gennaio scorso, i Carabinieri della Stazione di Cervaro hanno sottoposto a detenzione domiciliare un 39enne di Cassino, già noto alle forze dell’ordine, poiché responsabile di aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. L’uomo, come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cassino, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove espierà 3 mesi di pena detentiva.I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cassino e delle Stazioni dipendenti perseverano nel diuturno impegno per contrastare ogni forma di illegalità e per garantire vicinanza a tutta la popolazione.

