Viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: rintracciato e arrestato

Recentemente, a Pontecorvo, i Carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto un 51enne del luogo, uomo celibe e disoccupato, già ben noto alle forze dell’ordine per via dei suoi precedenti penali. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento d’urgenza emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, che ha disposto il decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa alla detenzione a cui il soggetto era precedentemente sottoposto.La decisione dell’Autorità Giudiziaria scaturisce direttamente da una serie di ripetute inosservanze e da una condotta del tutto incompatibile con le regole e le prescrizioni imposte dal regime della detenzione domiciliare. Tra gli episodi determinanti, l’uomo si era sottratto a un controllo stradale mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Una volta individuato dagli operanti, il veicolo è risultato completamente privo di copertura assicurativa e il conducente sprovvisto di patente di guida. In quella stessa circostanza, dopo aver richiesto l’ausilio del personale sanitario del 118 ed essere giunto in ospedale, il soggetto si era allontanato arbitrariamente dal nosocomio rifiutando ogni tipo di cura medica e senza dare alcun preavviso.A fronte di questi comportamenti, è stato ordinato l’immediato accompagnamento dell’uomo in carcere. Dopo il completamento delle formalità di rito, i Carabinieri hanno condotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Cassino, informando tempestivamente la competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti successivi.

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