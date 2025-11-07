Viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: 46enne tradotto in carcere

Nella giornata di mercoledì 5 novembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo hanno dato esecuzione al decreto di sostituzione della misura alternativa della detenzione domiciliare con quella della custodia in carcere, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone.
I militari della Stazione di Frosinone Scalo, competenti ad effettuare i controlli presso la sua abitazione hanno accertato che, nonostante le limitazioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza, l’uomo ha trasgredito in più occasioni alle prescrizioni impostegli, violando anche le norme concernenti la disciplina degli stupefacenti.
Gli elementi raccolti dai militari dell’Arma sono stati rappresentati all’Autorità Giudiziaria competente che, in relazione alle normative sull’ordinamento Penitenziario, ha immediatamente disposto l’accompagnamento del soggetto in carcere.
foto archivio