Viola le prescrizioni: 21enne dagli arresti domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Amaseno (FR) hanno arrestato un 21enne, noto alle forze di polizia, in esecuzione di un decreto di ripristino della detenzione in carcere, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma.I militari della Stazione di Amaseno, rintracciato l’uomo che si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione dovendo scontare una condanna a mesi 4 di reclusione per oltraggio, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la sostituzione della misura in atto con quella della detenzione in carcere. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dall’A.G. con il regime della detenzione domiciliare, che prontamente segnalate dai Carabinieri della Stazione di Amaseno, hanno indotto l’Ufficio di Sorveglianza emettere il provvedimento di revoca del beneficio.L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto in carcere.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

