Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la madre: arrestato 58enne

I Carabinieri della Stazione di Fiuggi durante un servizio perlustrativo del territorio intervengono nel piccolo centro di Trivigliano ed arrestano un 58enne del posto per “inosservanza del divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare, maltrattamenti in famiglia e percosse”.

L’uomo, con precedenti penali e già sottoposto ad un provvedimento del divieto di avvicinamento alla casa familiare emesso dal Tribunale di Frosinone – Ufficio G.I.P. nel giugno del 2025, incurante delle prescrizioni cui era sottoposto si portava sotto l’effetto di sostanze alcoliche presso la casa dei genitori.

Iniziava ad avere un acceso diverbio con l’anziana madre 83enne al punto che i vicini di casa col timore potesse degenerare, chiedevano l’intervento dei Carabinieri, tramite la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Alatri.

Immediatamente veniva inviata sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fiuggi i quali, grazie al loro tempestivo intervento, riuscivano a bloccare il soggetto, che nel contempo aveva aggredito fisicamente la madre.

Quest’ultima veniva trasportata dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Benedetto” di Alatri (Fr) per le cure del caso mentre il figlio veniva tratto in arresto e dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

L’immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Alatri permetteva di mettere fine alle violenze che l’uomo arrestato stava mettendo in atto da tempo nei confronti della madre.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO