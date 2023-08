Viola il divieto di avvicinamento: arrestato 33enne

I Carabinieri della Stazione di Strangolagalli (FR) hanno arrestato un uomo di 33 anni in esecuzione di ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Roma.

L’arrestato benché già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, più volte violava i vincoli imposti dall’Autorità Giudiziaria.

Le violazioni immediatamente segnalate dai Carabinieri hanno consentito al Tribunale di aggravare la misura cautelare in atto e di disporre quella degli arresti domiciliari. Pertanto l’indagato, dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, e formalità di rito, nella giornata di ieri è stato tradotto presso il proprio domicilio, dal quale non si potrà allontanare se non dietro autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHVIO