Viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna: ai domiciliari con il braccialetto elettronico

I Carabinieri della Stazione di Anagni, coordinati dalla Compagnia, hanno tratto in arresto un 31enne, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, in considerazione delle ripetute violazioni al divieto di avvicinamento impostogli nei confronti della ex compagna. L’uomo, nel recente passato, si era più volte reso responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti della compagna, mediante violenza fisica e verbale, per futili motivi di gelosia caratterizzati anche dall’uso smodato di bevande alcooliche. L’Autorità Giudiziaria, già intervenuta a seguito delle segnalazioni dei Militari, aveva imposto all’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Divieto che però è stato disatteso dall’indagato che si è più volte avvicinato alla vittima tentando caparbiamente di ottenere un colloquio. I Giudici del Tribunale di Frosinone considerando quando emerso dalle indagini svolte dai carabinieri hanno pertanto emesso nei confronti del 31enne la misura più afflittiva degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza. Nel primo pomeriggio di oggi i Carabinieri, dopo averlo rintracciato nella Città dei Papi, lo hanno condotto in Caserma ed al termine delle formalità di rito lo hanno tradotto presso la propria abitazione di Anagni ove permarrà sottoposto alla misura disposta nei suoi confronti.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO