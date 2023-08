Viola gli obblighi dell’affidamento in prova: arrestato un 33enne

I Carabinieri della Stazione di Alatri (FR) hanno proceduto, in quel centro, all’arresto di un 33enne, con vari precedenti per reati contro il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone.

L’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto, in più occasioni violava gli obblighi imposti. Gli accertamenti e le segnalazioni effettuate dall’Arma di Alatri hanno indotto l’Ufficio di Sorveglianza a revocare il beneficio.

Al termine delle formalità di rito i militari operanti hanno tradotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO