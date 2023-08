Viola gli obblighi della sorveglianza speciale; arrestato 25enne

Nel corso delle ultime settimane i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, come disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, con un dispiegamento di decine di pattuglie, soprattutto negli orari serali e notturne.

Nell’ambito di questi servizi, i militari della Stazione di San Giorgio a Liri hanno tratto in arresto un 25enne di Cassino, già noto alle Forze dell’Ordine, per “violazione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora”. I Carabinieri della locale Stazione sorprendevano l’indagato nel centro abitato di San Giorgio a Liri, sebbene fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza. Pertanto avendo violato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria veniva tratto in arresto.

Continua, quotidiana, l’azione di contrasto a qualsiasi forma di illegalità da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

