Viola gli obblighi della detenzione domiciliare: 40enne arrestato e tradotto in carcere

I Carabinieri della Stazione di Cassino (FR) hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone a carico di un 40enne del luogo, che nei giorni scorsi aveva violato più volte gli obblighi impostigli dall’Autorità Giudiziaria con la concessione del beneficio degli arresti domiciliari.I militari dopo aver rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la carcerazione, in sostituzione della detenzione domiciliare che stava scontando a seguito di condanna per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Cara Circondariale di Frosinone dove espierà il residuo della pena come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

FOTO ARCHIVIO

