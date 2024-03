Vino, Righini: “Grazie al governo per aver riconosciuto l’eccezionalità degli eventi causati dalla Peronospora”

«Desidero ringraziare il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per aver accolto la nostra richiesta di riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi avversi a causa della infezione da Peronospora e per aver attivato gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alla produzione di uva nel periodo compreso tra aprile e agosto 2023. Il decreto è estremamente importante perché risponde alle richieste degli imprenditori, arrivateci da tutte le province del Lazio, con le quali hanno denunciato un calo della produzione, a causa della Peronospora, anche dell’80%. Ora, grazie all’impegno del Governo Meloni, le imprese del settore avranno quarantacinque giorni di tempo, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di ieri, per presentare le domande di aiuto ad Agea». lo dichiara l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

COMUNICATO STAMPA