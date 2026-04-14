Vinitaly, Righini: «Al via bando da 1,2 milioni per investimenti nel settore vitivinicolo»

La Regione Lazio rafforza il proprio impegno a sostegno del comparto vitivinicolo con la pubblicazione di un nuovo bando destinato alla campagna 2026/2027 nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC). L’intervento punta a sostenere concretamente le imprese del settore, incentivando investimenti in innovazione, sostenibilità e qualità produttiva.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a circa 1,2 milioni di euro, con contributi che possono coprire fino al 40% della spesa ammissibile. Gli investimenti finanziabili vanno da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 750.000 euro, mentre il contributo pubblico per ciascun progetto varia tra 10.000 e 300.000 euro.

L’obiettivo della misura è quello di accrescere la competitività delle aziende vitivinicole del territorio attraverso progetti di ammodernamento delle strutture, efficientamento energetico e miglioramento dei processi produttivi e di commercializzazione del vino. Un sostegno strategico che guarda al futuro del comparto, con particolare attenzione alle sfide ambientali ed economiche.

Potranno accedere ai fondi le imprese attive nella produzione di uva, mosto o vino, comprese quelle impegnate nella trasformazione e nel confezionamento, oltre a cooperative e consorzi di tutela. Restano escluse le aziende che svolgono esclusivamente attività commerciale.

La selezione dei progetti avverrà sulla base di criteri di priorità che premiano la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica, la localizzazione in aree svantaggiate o colpite da eventi sismici, la produzione di vini di qualità certificata (DOC e IG), la presenza di giovani imprenditori e le produzioni biologiche. Per accedere al finanziamento sarà necessario ottenere un punteggio minimo di 15 punti. Le risorse, gestite a livello nazionale, non transitano nel bilancio regionale.

«Con questo bando – dichiara l’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini – vogliamo sostenere in modo concreto le nostre imprese vitivinicole, accompagnandole in un percorso di crescita fondato su innovazione, sostenibilità e qualità. Il settore del vino rappresenta una delle eccellenze del Lazio e merita strumenti efficaci per affrontare le sfide dei mercati e della transizione ecologica. Abbiamo inoltre posto particolare attenzione ai giovani imprenditori e alle aree più fragili del territorio, affinché nessuno resti indietro in questo processo di sviluppo. Il provvedimento attiva, dunque, un nuovo pacchetto di incentivi strategici per il comparto vitivinicolo laziale, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività e valorizzarne le produzioni».

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 maggio 2026.