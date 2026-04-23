Vinitaly 2026, a Stefano Matturro (Piglio) il Premio Angelo Betti: unico riconoscimento per il Lazio

C’è anche il Lazio tra i protagonisti di Vinitaly 2026. Stefano Matturro, vignaiolo de L’Avventura Azienda Agricola di Piglio, ha ricevuto a Verona il Premio Angelo Betti – Benemeriti della vitivinicoltura, risultando la personalità della regione segnalata per questa edizione dall’Assessorato all’Agricoltura .

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno nel corso della giornata inaugurale della manifestazione a figure che si sono distinte per il contributo allo sviluppo qualitativo della viticoltura e dell’enologia nei rispettivi territori. Il premio è stato istituito nel 1973 da Angelo Betti, fondatore di Vinitaly.

Secondo le motivazioni, il profilo di Matturro si lega sia all’attività aziendale sia al ruolo di promotore del Consorzio dei Vignaroli del Lazio, realtà che riunisce 34 cantine della Regione con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra produttori e la rappresentanza degli stessi nel comparto regionale. Tra gli elementi evidenziati anche il lavoro di valorizzazione del territorio e l’attenzione agli aspetti sociali dello sviluppo rurale.

Il riconoscimento arriva in un momento di crescente attenzione per la viticoltura laziale, impegnata in un percorso di consolidamento identitario e posizionamento sui mercati.

«È un riconoscimento che va oltre la singola azienda e riguarda un percorso condiviso con altri produttori e con il territorio. Lo interpreto come un segnale di attenzione verso il lavoro che il Lazio sta portando avanti nel vino», commenta Matturro.

La consegna del premio è avvenuta nel contesto della 56ª edizione di Vinitaly, manifestazione di riferimento per il settore vitivinicolo a livello nazionale e internazionale.