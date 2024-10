Vincono un milione di euro online, ma non lo dichiarano all’Inps e incassano il reddito di cittadinanza: denunciati

Vincono quasi un milione di euro online, ma continuano a percepire il reddito di cittadinanza. Per questo motivo due persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Cesena. A raccontare la vicenda è il Resto del Carlino. Nonostante le vincite, hanno incassato dallo stato circa 41mila euro di sussidi.La Finanza si è attivata in seguito a una segnalazione di operazioni sospette relativa all’accredito, sui conti correnti loro intestati, di rilevanti importi provenienti da conti di gioco online: in un caso ad oltre 475mila euro e, nell’altro, a più di 500 mila euro. All’Inps non avevano però indicato le somme incassate, risultando “in regola” per ricevere il reddito.I furbetti sono quindi stati denunciati per le violazioni penali previste in tema di indebita fruizione del reddito di cittadinanza. Sono state, inoltre, segnalate agli uffici competenti dell’Inps per il recupero delle somme indebitamente percepite. (leggo.it)

