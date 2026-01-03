Vincenzo Fedele nuovo Presidente del Parco dei Monti Aurunci: “Impegno, responsabilità e sinergia per la tutela del territorio”

A poche ore dalla nomina, il neo Presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci ringrazia le istituzioni regionali e il mondo politico che hanno sostenuto la sua candidatura e traccia le linee guida del suo mandato, fondato sulla valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale e sulla collaborazione con enti e realtà locali.

Ii Presidente Vincenzo Fedele dichiara: “A poche ore dalla mia nomina come Presidente del Parco dei Monti Aurunci sento il dovere di ringraziare innanzitutto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’Assessore Regionale Giancarlo Righini per la fiducia riposta nei miei confronti per questo importante e prestigioso incarico, la Federazione Provinciale Fratelli d’Italia di Latina guidata dal Senatore Nicola Calandrini per aver supportato la mia candidatura alla guida di un Ente di particolare importanza strategica soprattutto per la zona delle basse province di Latina e Frosinone, l’Eurodeputato On. Nicola Procaccini con il quale mi onoro di collaborare nell’ambito del suo staff, l’Assessore regionale Elena Palazzo e i Consiglieri regionali Vittorio Sambucci ed Emanuela Zappone per la loro vicinanza che sono sicuro non mancherà nemmeno in futuro per lavorare in sinergia.

Ringrazio infine tutti i membri del direttivo locale Fratelli d’Italia Minturno, guidato dall’Architetto Francesco Larocca, per aver condiviso con me questo percorso sin dalle scorse elezioni regionali del 2023.

Forte della mia esperienza professionale e politica svolgerò il mio incarico con senso di responsabilità e rispetto per il patrimonio ambientale paesaggistico e culturale che caratterizza il vasto territorio del Parco dei Monti Aurunci.

Tutto ciò avverrà in sinergia con le diverse istituzioni locali, regionali e nazionali e consolidando la fondamentale collaborazione con enti, associazioni, cooperative che da sempre operano sul territorio”.