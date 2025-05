Vince un milione e mezzo con un Gratta e Vinci ma resta impassibile: «Neanche un’esultanza»

Colpo grosso alla tabaccheria di via Curtatone e Montanara (Pistola): un cliente abituale centra il jackpot del “Turista per sempre”.

La fortuna ha bussato alla porta del centro storico di Pistoia nella mattinata di lunedì 19 maggio. Presso la tabaccheria numero 3 di via Curtatone e Montanara, un cliente ha acquistato un biglietto del popolare Gratta e Vinci “Turista per sempre”, centrando un premio complessivo di circa un milione e mezzo di euro, distribuito in un arco temporale di vent’anni.

A raccontare l’episodio è il titolare dell’esercizio, Lorenzo Tempesti, che ancora fatica a credere a quanto accaduto: «In dieci anni di attività ho visto vincite importanti, ma una cifra simile non era mai passata da qui. È una soddisfazione enorme».

Il vincitore è una persona conosciuta in zona, un frequentatore abituale della tabaccheria. Ma ciò che ha stupito più della vincita è stata la sua reazione: assolutamente imperturbabile. «Ha grattato il biglietto con calma, poi si è avvicinato per mostrarmelo. Nessuna esultanza, nessun commento fuori posto. È rimasto impassibile, quasi freddo», racconta Tempesti. «A preoccuparmi, a dire il vero, sono stato io. Ma abbiamo mantenuto il massimo riserbo, anche per motivi di sicurezza: quel tipo di biglietto è al portatore e chi lo presenta, lo incassa».

Il premio consiste in un versamento iniziale di 300mila euro (al lordo delle tasse), un assegno mensile da 6.000 euro per vent’anni e, infine, una somma aggiuntiva di 100mila euro alla scadenza del periodo.