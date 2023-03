Vince 2 milioni con un gratta e vinci da 10 euro, il vincitore è una donna sui 50 anni

Una vincita da 2 milioni con un gratta e vinci Tutto per tutto da 10 euro, ma è mistero sul vincitore: «Un operaio della zona», «No, è una donna sui 50 anni». La cosa certa è che la vincita da 2 milioni di euro c’è stata, avvenuta con un biglietto da 10 euro acquistato nella stazione di servizio Ip lungo la Teramo-mare. E della vincita milionaria è arrivata la comunicazione ufficiale delle vincite dell’ultimo trimestre del 2022. Già, perché il tagliando fortunato del Tutto per tutto è stato acquistato il 27 dicembre scorso. Quella che non è certa, invece, è l’dentita del vincitore, che per alcuni è un operaio della zona, mentre per altri si tratterebbe di una fortunata donna di circa 50 anni.Il fortunato vincitore è un uomo o è una donna? Per alcuni si tratterebbe di una teramana poco più che 50enne. Anche i gestori del bar della stazione di servizio vicina al centro commerciale sulla Teramo-mare, il luogo dove il fortunato biglietto è stato venduto, non sanno di chi si tratti, anche se in tutto il Teramano qualcuno ipotizza di conoscerne il nome. Per altri, invece, il vincitore sarebbe un uomo. Un operaio di Teramo, anche se non ci sarebbe l’identikit del fortunato neo milionario.Uomo o donna che sia, tuttavia, il fortunato vincitore ora si ritrova in tasca davvero un bel gruzzolo e gli occhi addosso di quanti vorrebbero sapere il suo nome.

Foto e fonte Leggo

