VIM “Live at Home” chiude la rassegna con i vocalist REBEL BIT

Un quadro sonoro tra musica vocale e sperimentazione elettronica: questo è il concept innovativo del gruppo Rebel Bit, protagonista dell’ultimo appuntamento di Visioninmusica “Live at Home”, in programma mercoledì 24 giugno alle ore 19:00 sempre sul canale YouTube della rassegna. In diretta streaming la formazione proporrà i brani “Vince chi molla” di Niccolò Fabi, “Piccola Anima” di Ermal Meta e “Supremacy” dei Muse.

Ancora una volta sarà possibile contribuire volontariamente ad una donazione volontaria a favore dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Info e modalità per donare al seguente link: https://www.aospterni.it/pagine/donazioni

La rassegna, inaugurata lo scorso 9 aprile in music-stream vista l’emergenza COVID-19 che ha fermato i concerti dal vivo di Visioninmusica 2020, ha contato ben 17 performance in diretta da ogni parte del mondo registrando un numero complessivo di oltre 10.000 (diecimila) visualizzazioni. Dopo quest’esperienza online, Visioninmusica si prepara a tornare dal vivo già tra agosto e settembre p.v. con alcuni particolari eventi a Spoleto e Scheggino.

Visioninmusica “Live at Home” fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform.

Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati.