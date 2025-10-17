Villaggio della salute,18 ottobre, Lions Sora e Frosinone

LIONS CLUB FROSINONE HOST NOVA CIVITAS

Sabato 18 ottobre i due clubs partecipano al villaggio della prevenzione e della salute organizzato da Inner Wheel club Frosinone al Matusa. Saranno due giornate che uniscono prevenzione, speranza e gioia di vivere. I clubs porteranno all’attenzione del pubblico presente un importante progetto interclub a favore dei non vedenti ”la scuola cani guida per non vedenti e allerta diabete” che si sta realizzando ad Arpino visto che di queste strutture non esistono nel centro sud italiano. Durante l’evento saranno distribuite piantine offerte dall’officer distrettuale Lions Domenico D’antona e saranno esposti pannelli in cui viene mostrato il progetto con il casolare segreteria, direzione, informazione. Inoltre saranno evidenziati i box per ospitare i cani, i recinti per l’addestramento e per il rilassamento degli stessi e sarà mostrata la sostenibilità del progetto con l’impianto fotovoltaico da realizzare e il pozzo artesiano vista la ricchezza di acqua del sito oggetto dell’intervento.

ANDREINA CIOTOLI PRESIDENTE LIONS FROSINONE HOST NOVA CIVITAS, Bernardo Maria Giovannone, Presidente Lions Sora –Isola del Liri-Arpino