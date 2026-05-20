Villaggio Coldiretti Latina: Il Gusto del Territorio tra Show Cooking, Prodotti a Km0 e Street Food Agricolo

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, in Piazza del Popolo, il Villaggio Coldiretti Latina in collaborazione con Coldiretti Lazio e il Comune di Latina, porterà nel cuore della città anche il meglio delle eccellenze enogastronomiche pontine e laziali, con un percorso dedicato alla cucina contadina, ai prodotti a km0 del mercato di Campagna Amica, alle degustazioni e allo street food agricolo. Un viaggio tra sapori autentici, tradizione e qualità che metterà al centro le produzioni del territorio e il lavoro delle aziende agricole.

“Con il Villaggio Coldiretti Latina vogliamo raccontare il nostro territorio anche attraverso il cibo, le ricette della tradizione e la qualità delle produzioni agricole locali – afferma il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili -. La cucina contadina, il mercato di Campagna Amica, i prodotti a km0 e lo street food agricolo, saranno strumenti concreti per far conoscere ai cittadini il lavoro delle nostre aziende, il valore della filiera corta e la ricchezza delle eccellenze pontine e laziali. Il Villaggio Coldiretti di Latina rappresenta una grande occasione per vivere da vicino un’agricoltura autentica, fatta di identità, stagionalità e trasparenza”.

Nella tre giorni, l’area dedicata alla “Cucina contadina” ospiterà laboratori, dimostrazioni pratiche, presentazioni di ricette e appuntamenti della scuola di cucina, con il coinvolgimento dei cuochi contadini di Campagna Amica del Lazio. Ad aprire il programma, venerdì 22 maggio alle ore 10.30, sarà il “laboratorio del casaro” a cura del caseificio “Perseo”, alle ore 17.00 spazio alla presentazione della “Zuppa di fagioli e pane raffermo nel coccio”, affidata a Ilaria Marino e Luca Ingegneri, mentre alle 18.30 la scuola di cucina con Ilaria Marino e Silvia Filonardi, che proporranno le “Tagliatelle carciofi e guanciale”.

Sabato 23 maggio si ripartirà alle ore 10.30 con il “laboratorio del casaro”, sempre a cura di “Perseo”, e con nuove ricette della tradizione e del territorio, alle ore 12.00, saranno protagonisti i cuochi contadini Bruno Brunori e Ilaria Marino con la “Pasta asparagi, guanciale e pecorino”, mentre nel pomeriggio alle ore 17.00 spazio ad una preparazione contadina con prodotti locali e con la presenza delle aziende che li producono, firmata da Ilaria Marino e Paola Lenzini, dedicata alla “Fragola favetta” declinata in un antipasto salato con “crostata di bufala e aspretto di fragola favetta per insalate”. In chiusura, alle 18.30, a scuola di cucina con Ilaria Marino e Martina Passeri, con il laboratorio “Mani in pasta – facciamo gli gnocchi”.

Domenica 24 maggio il programma della cucina contadina si aprirà alle 10.30 con il “laboratorio del casaro” a cura del caseificio “Il Fontanile”, per poi proseguire alle ore 12.00 con la scuola di cucina firmata da Ilaria Marino, Maria Teresa e Paolo del Bosco dei Sabini, dedicata a “La cucina del recupero”. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sarà la volta della “Bazzoffia nella pagnottina”, proposta da Ilaria Marino e Francesca Troccia, mentre alle 18.30 l’ultimo appuntamento della giornata con la scuola di cucina sarà ancora una volta dedicato alla pasta fatta a mano con “Mani in pasta – Facciamo le tagliatelle” insieme ai cuochi contadini Ilaria Marino, Maria Teresa Antodicola e Paolo Del Pra .

Accanto ai momenti dedicati alla cucina, il Villaggio offrirà al pubblico anche la possibilità di incontrare direttamente i produttori nel mercato di Campagna Amica, con circa cinquanta aziende agricole e i loro prodotti a km0 e di vivere un’esperienza di gusto tra degustazioni e street food agricolo. In piazza sarà possibile assaporare, tra le altre proposte, i panini con funghi di Simona Bressan, il pollo fritto di Occhiodoro, i panini con porchetta dell’azienda Nesta, i panini con salsiccia di Carlo Migliori, le proposte a base di carne di GI.MA dei Fratelli Panzarini, i gelati de La Frisona, oltre al vino di Alessandra Morelli e alla birra agricola Alta Quota di Claudio Lorenzini e Birra 29, in un percorso che racconterà il territorio anche attraverso i suoi sapori più autentici.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta enogastronomica ci saranno anche gli appuntamenti dell’Oleoteca Unaprol – Evooschool, che curerà lezioni guidate per l’assaggio di olio e svolgerà delle masterclass dedicate all’olio extravergine di oliva di qualità. Non mancheranno le degustazioni di vino a cura dell’Associazione Strada del vino, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di alcune tra le eccellenze più rappresentative del territorio pontino e laziale.

Il percorso del gusto sarà dunque uno dei punti di forza del Villaggio, insieme ai workshop di Casa Coldiretti, alla fattoria didattica, alle attività per famiglie e bambini, come il contest Tesori Pontini di domenica 24, oltre agli incontri dedicati alla salute, alla sostenibilità e alla valorizzazione del Made in Italy, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza completa nel segno dell’agricoltura e del territorio.