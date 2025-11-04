Villa Santo Stefano, UGL Autonomie: sul personale ATTO illegittimO del Comune

“La modifica del fabbisogno del personale e l’integrazione del Piao, senza alcun confronto con la parte sindacale da parte del Comune di Villa Santo Stefano è un atto illegittimo”.

È la denuncia della Segretaria Provinciale UGL Autonomie Antonella Pulciani che sottolinea l’omissione di un passaggio fondamentale, come previsto dalle normative vigenti e contrattuali.

“Tutto – sottolinea Pulciani – è avvenuto senza la preventiva informazione e confronto con le Parti Sindacali, come previsto secondo gli artt. 4 e 5 del vigente CCNL, propedeutico all’ adozione del PIAO da parte dell’Organo di indirizzo. L’ Ente Pubblico ha l’obbligo di informazione e del confronto preventivo con i soggetti previsti, (art. 7 del CCNL) e di raccogliere eventuali indicazioni delle Organizzazioni Sindacali, in cui ruolo fondamentale spetta proprio agli RSU”.

Ma non basta perché l’UGL Autonomie chiarisce come, alla data attuale, non siano ancora state convocate riunioni di delegazione trattante, neppure per stabile il Fondo per l’anno 2025, e dall’inizio del corrente anno non vi sono ancora stati tavoli di confronto: “Da colloqui sindacali – spiega ancora Pulciani – con me e il Segretario Regionale Ugl Autonomie Alessandro Garofalo con l’Amministrazione, non è parsa emergere la volontà di effettuare le assunzioni e progressioni in deroga, contrariamente a quanto riportato nella tabella della delibera (contenuta nella stessa Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 22/10/2025). Pertanto, come previsto dal Contratto Nazionale Comparto delle Funzioni Locali, si diffida l’ente a non dare seguito alla determinazione se non dopo un corretto confronto con le Parti Sindacali”.

