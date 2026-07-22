Villa Santo Stefano, UGL Autonomie: «Lavoratori penalizzati, ora serve un cambio di rotta»

‘Sale la tensione sindacale al Comune di Villa Santo Stefano. La Segretaria Provinciale di UGL Autonomie Frosinone, Antonella Pulciani, si è rivolta nelle scorse settimane al Prefetto di Frosinone per segnalare le mancate risposte dell’Amministrazione comunale alle richieste avanzate dalla RSU interna e alle numerose note trasmesse, anche per il tramite del Vice Segretario Nazionale UGL Autonomie, Loredano Bertaiola, rimaste prive di riscontro.

Tra le principali questioni sollevate figurano la modifica del PIAO, la persistente carenza di organico della Polizia Locale, le problematiche legate alle competenze contrattuali, il salario accessorio e più in generale l’organizzazione del personale.

A seguito della segnalazione al Prefetto, la RSU del Comune è stata convocata per un confronto con il Presidente della Delegazione Trattante, dott. Cacciapuoti, che ha fornito puntuali chiarimenti sulle questioni rappresentate, ribadendo come la programmazione del fabbisogno del personale rientri tra le materie di informazione e non di confronto sindacale.

Pur apprezzando la correttezza istituzionale dimostrata nel corso dell’incontro, la RSU e UGL Autonomie confermano il proprio dissenso per una gestione delle relazioni sindacali ritenuta insufficiente e incapace di produrre concreti miglioramenti per il personale.

Secondo il sindacato, il limitato ampliamento dell’orario di lavoro ha interessato solo una parte dei dipendenti part-time, mentre la maggioranza continuerà a svolgere servizio a 18 ore settimanali, nonostante vi fossero le condizioni per un’estensione a tutti i lavoratori interessati.

UGL Autonomie giudica inoltre insoddisfacente il PIAO approvato dall’Amministrazione, ritenendo che non offra reali prospettive di valorizzazione professionale. Criticata anche la previsione di una sola progressione in deroga verso l’Area degli Istruttori, a fronte di diversi dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, così come resta irrisolta la cronica carenza di organico della Polizia Locale.

Permane inoltre la mancata liquidazione delle competenze relative al salario accessorio, situazione che continua ad alimentare il malcontento tra i lavoratori.

La Federazione UGL Autonomie Frosinone, in piena sintonia con la struttura nazionale, annuncia che, fino a quando non vi sarà un’inversione di rotta concreta da parte dell’Amministrazione, interromperà ogni trattativa, riservandosi di intervenire esclusivamente attraverso comunicati stampa.

“L’atteggiamento assunto dall’Amministrazione in questi mesi – dichiara Antonella Pulciani, Segretaria Provinciale UGL Autonomie Frosinone –

ha alimentato un clima di forte insoddisfazione tra i dipendenti e inevitabili ripercussioni sull’attività lavorativa. Attendiamo segnali concreti di cambiamento e continueremo a difendere i diritti di tutti i lavoratori”.

In foto Antonella Pulciani