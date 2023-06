Villa Santo Stefano, “Impressioni: arte, Vicoli e Natura”

In occasione della festa nazionale delle Pro Loco il 9 luglio 2023, la Pro Loco di Villa Santo Stefano organizza la prima edizione del concorso di fotografia e di pittura estemporanea “Impressioni: arte, Vicoli e Natura”. Il concorso, patrocinato e sostenuto dal comune di Villa Santo Stefano, ha come obiettivo quello di far conoscere le bellezze naturali e architettoniche del paese attraverso l’arte e la fotografia. Le adesioni all’estemporanea di pittura dovranno essere inviatefino al 2 luglio, compilando il modulo di partecipazione scaricabile dal sito internet della Pro Loco. La gara si farà a partire da un numero minimo di 20 partecipanti che dovranno essere maggiorenni, muniti di tutto l’occorrente e potranno scegliere qualsiasi tecnica pittorica. L’opera dovrà essere realizzata sul posto nel corso della giornata; lo stesso vale anche per il concorso di fotografia, al quale si potrà partecipare a partire dai 16 anni di età e gratuitamente. Le opere dovranno essere inedite. Durante la festa serale, la giuria di esperti premierà i primi tre classificati dell’estemporanea di pittura con premi in denaro e il vincitore del concorso fotografico con un buono spesa di 50 euro. Per qualsiasi informazione contattare i numeri 3452674405 oppure 3489197293 e, per iscrizioni e regolamenti, consultare il sito della pro loco http://www.prolocodivillasantostefano.it

COMUNICATO STAMPA