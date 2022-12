Villa Santo Stefano, firmato l’accordo per la progressione economica dei dipendenti

È stato siglato l’accordo per anno 2022 tra il comune di Villa Santo Stefano e le parti sindacali riguardante il contratto decentrato per la parte economica, e la relativa suddivisione del fondo accessorio per i 30 dipendenti comunali, con progressione per tre lavoratori rispettivamente di categoria B, C e D che da anni aspettavano un avanzamento di carriera.

Ad annunciarlo il segretario provinciale Ugl Autonomie Antonella Pulciani, nonché rsu storica dello stesso ente.

“Dopo anni di grande impegno – sottolinea – siamo riusciti a raggiungere questo traguardo sofferto, che restituirà dignità a tutti i dipendenti comunali. Le trattative sono rimaste bloccate per circa 20 anni per i dipendenti già assunti tra cui vi sono i vari responsabili del servizio e da 15 anni dall’assunzione degli ex Lsu. Il sindacato Ugl con la Federazione Autonomie e grazie ai dirigenti nazionali ha tenuto alta l’attenzione su questo disguido burocratico che, di fatto, ha fermato le progressioni economiche del personale e di inquadramento nonché il giusto riconoscimento, delle indennità per le varie competenze lavorative, le risultanze della valutazione della performance,

un blocco accentuato dai provvedimenti relativi alla Legge Brunetta riguardante il fondo accessorio e la relativa interruzione dall’anno 2010.

Uno stallo normativo ed operativo durato per troppi anni tanto che la Ugl Autonomie rappresentata dalla Pulciani e dal vice Segretario Nazionale Loredano Bertaiola, ha provveduto dapprima a sollecitare il comune di Villa S. Stefano, rappresentato dai vari presidenti di delegazione trattante, che si sono avvicendati nel tempo chiedendo anche l’intervento del prefetto di Frosinone che nella persona di sua eccellenza Dott. Emilia Zarilli rispose in maniera favorevole alle richieste del sindacato, sollecitando il Comune ad attivare le procedure così come fatto quest’anno dal ministero della Funzione Pubblica.

Il recente risultato è stato reso possibile infine grazie al lavoro certosino svolto rispettivamente dalla funzionario di parte pubblica e responsabile del settore economico del comune che ha provveduto a ricostruire il fondo accessorio e dalla presidente della delegazione trattante dott.ssa Daniela Falso che con fermezza ha provveduto ad applicare gli istituti contrattuali, e la fattiva collaborazione tra le rsu interne e i sindacati rappresentativi, formando un vero gioco di squadra che ha permesso questo storico traguardo.

Il nostro impegno sempre ripagato dai numerosi iscritti alla nostra sigla e simpatizzanti è stato senza sosta anche nei momenti dove sembrava non esserci via d’uscita da questa impasse burocratica, spesso attirando le antipatie di chi vuole sempre il dividi et impera.

Il sindacato, però, è nato per difendere i diritti dei lavoratori e l’Ugl nella sua lunga storia lo ha sempre dimostrato. Un personale ringraziamento – conclude Pulciani – va a tutta l’Ugl territoriale ad Enzo Valente per essere stato presente spesso agli incontri con l’amministrazione e al segretario nazionale Ornella Petillo e vice segretario Loredano Bertaiola per il loro fattivo impegno”.

COMUNICATO STAMPA